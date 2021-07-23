Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı
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Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu öğrenilen şüpheli H.A'nın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan şüpheli H.A, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından dün Konya Adliyesine sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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