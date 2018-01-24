Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 20 Yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde buzlanan yolda yolcu otobüsü, midibüs, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Ilgın-Konya karayolunun Zaferiye Mahallesi yakınında, kar yağışının etkisini artırmasıyla rampa çıkan 42 GN 733 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Seyir halindeki Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüs ise devrilen tıra arkadan çarptı. Kazada yaralalılara yardım etmek için duran 41 AC 008 otomobile ise 68 S 3021 midibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 5 yaşındaki çocuk, ön camdan fırlayarak otobüsün altına sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüste sıkışan 2 yolcuyu çıkarmak için uzun uğraş verdi. Adı öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar ise Konya kent merkezi ile Ilgın, Kadınhanı ve Sarayönü'ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.