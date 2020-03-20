Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı Konya'nın Meram ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Loras Mahallesi'nde, Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen, uçamayan bir balaban kuşu bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, kanadından yaralı kuşu tedavi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA