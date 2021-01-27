Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
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Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi

27.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:14
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi

KONYA'da saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan rüzgar kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu.

KONYA'da saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan rüzgar kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu. Kulu'da toz bulutu oluşurken, Ereğli'de rüzgarın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü Sıtkı Yüksel yaralandı, kentte ağaç ve direk de devrildi.  

Konya kent merkezi ve ilçelerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kulu ilçesinde fırtına nedeniyle toz bulutu oluştu. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Karapınar ilçesinde bir evin çatısındaki sıcak su için kullanılan güneş enerji panelinin düşmesin ve tankının binanın uçuna gelmesi üzerine polisler, caddeyi ulaşıma kapattı. Bedensel engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesiyle, yolun ortasına gelen çöp konteynerini kenara itmeye çalışması dikkat çekti. 

KAMYONET DEVRİLDİ Ereğli ilçesinde de Sıtkı Yüksel'in yönetimindeki 33 AFJ 828 plakalı kamyonet, iddiaya göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Yaralı sürücü Yüksel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yine rüzgarın etkisiyle bir otobüs durağının camı kırılırken, bazı ev ve inşaatların çatısından parçalar uçuştu, bir aydınlatma direği devrildi. Seydişehir ilçesinde ise bir ağacın devrilmesi sonucu 2 araçta maddi hasar oluştu. 

  


- Konya
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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