Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü

14.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:58

Konya'da, köprülü kavşakta kaza yapan tırın sürücü kabini koparak köprünün altına düştü, kabindeki sürücü yaralandı.

Süleyman Donat idaresindeki 42 BTY 39 plakalı konteyner yüklü tır, Adana Yolu Köprülü Kavşağı üzerinde korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kopan sürücü kabini, köprünün altındaki yola düştü, dorse ise asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kabindeki yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ve polis ekipleri, tırın köprünün üzerinde kalan bölümü ile aşağı düşen kabini kaldırmak için çalışıyor.

Kaynak: AA