Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
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Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi

18.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:31
Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi

KONYA'da öğleden sonra etkili olan kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu, çocuklar sevindi.

KONYA'da öğleden sonra etkili olan kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu, çocuklar sevindi. Meram tarihi köprüde kar topu oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışıyla bölge, beyaza büründü. Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar, Meram'daki tarihi köprünün üzerinde kar topu oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren kar yağışı, şehir merkezinde de güzel görüntüler oluşturdu.


Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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