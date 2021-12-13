Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor - Haberler
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Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Haberler | Yerel

- Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü cadde ve sokaklarda suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için şok uygulamaları aralıksız sürdürüyor.

KONYA (İHA) - - Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

KONYA - Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü cadde ve sokaklarda suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için şok uygulamaları aralıksız sürdürüyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik ekipleri, huzur ve güven ilkesi kapsamında şok uygulamalara Konya genelinde devam ediyor. Suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için uygulamada araçlar tek tek durdurularak sürücüler inceleniyor. Özellikle vatandaşların ve trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda devriye atan ekiplerin yanı sıra, şok uygulamalar da yapılarak araçlar kontrolden geçiriliyor. Yapılan kimlik denetimlerinde ilk olarak vatandaşların Genel Bilgi Taramasını yapan ekipler, vatandaşların suç kayıtlarını da inceliyor. Kent genelinde farklı noktalarda, farklı saat aralıklarında yapılan uygulama ve denetimlerle adli olayların da önlenmesi amaçlanıyor.

Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri

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