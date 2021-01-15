Konya'da 627 kaçak ilaç ele geçirildi
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Konya'da 627 kaçak ilaç ele geçirildi

15.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:12
Konya'da 627 kaçak ilaç ele geçirildi

Konya'da bir ev ile araçta yapılan aramada, 627 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Konya'da bir ev ile araçta yapılan aramada, 627 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında aldıkları ihbar doğrultusunda, Selçuklu ilçesindeki bir eve baskın düzenledi.

Polis ekipleri, evde ve bir araçta yaptıkları aramada, cinsel uyarıcı etkinliğine sahip 627 gümrük kaçağı ilaç buldu.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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