Konya'da 2 kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
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Konya'da 2 kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

22.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:49
Konya'da 2 kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'da komşuların kavgasında, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden çiftin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'da komşuların kavgasında, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden çiftin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Gonca Pekşen (39) ile Abdullah Koçak'ı (40) silahla öldüren karşı komşuları Özkan C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının, eşi ile Abdullah Koçak arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra karısı N.T'yi boşadığı, bunu öğrenen Koçak'ın eşi Gonca Pekşen'in de kocasından ayrıldığı, bu sebeple aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

Öldürülen çiftin daha sonra birlikte yaşamaya devam ettiği, dün de market dönüşü Pekşen'in, Özkan C'ye sözlü sataşmada bulunması üzerine, Özkan C'nin ruhsatlı tabancasıyla Pekşen ve Koçak'ı vurduğu bilgisine ulaşıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı Özkan C, "birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesinde Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde dün Özkan C, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak (40) ile tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan C. çifti tabancayla öldürmüştü.

Zanlı, olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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