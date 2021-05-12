Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Konya Askeri Şehitliği'nde, mezarlıkta rutin temizlik işleri gerçekleştirildi. Şehitlik etrafına bayraklar asıldı, mezarların başında yer alan Türk bayrakları yenilendi.

Erken saatlerden itibaren kabirleri ziyarete gelen şehit aileleri, dualar okudu, mezarlardaki çiçekleri suladı.

Oğlunun mezarı başında hüzünlü buluşma

Van'da 1995'te şehit olan Jandarma Er Ali Fatih Birtek'in annesi Aliye Birtek, oğlunun kabri başında dua etti, çiçeklerini suladı.

Oğlunun kabrini 26 yıldır ziyaret ettiğini anlatan Birtek, "Kapanmadan muaf tutulduğumuzu öğrenince hemen geldim. Zaten sürekli geliyordum. Cumaları, mübarek günler ve çok daraldığımda mutlaka kabri başında oluyorum. Terhisine 19 gün vardı. Aradı, geleceğini söyledi. Uçak biletini almıştı. O gün şehit oldu. Tek oğlumdu, çok beyefendi ve ahlaklıydı. Şehitlik mertebesiyle teselli oluyorum. Acısı da özlemi de ilk günkü gibi canlı." diye konuştu.

Aksaray

Şehit yakınları, Aksaray Şehitliği'nde yakınlarının mezarları başında göz yaşı döktü.

Şehitlik ziyaretine katılan Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler de şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Aydoğdu, gazetecilere, bu toprakları vatan yapan şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı arifesinde şehit mezarlarını ziyaret ettiklerini anlatan Aydoğdu. "Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde vatanımızda hür şekilde yaşıyoruz. Şehitlerimizin emanetleri ailelerimiz de ziyaretlerini yapıyorlar. Onlar bizim başımızın tacı tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Karaman

Karaman'da Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında bulunan şehitliklerde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine su dökerek karanfil bıraktı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Hava Şehitliği Mezarlığı'nı ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Bakımlarını yaptıkları kabirlere karanfil bırakan şehit aileleri ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, duygusal anlar yaşadı.

Derneğin şube başkanı Emre Öztürk, AA muhabirine, şehitlerin emanetlerine, manevi değerlerine sahip çıkabilmenin önemine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan