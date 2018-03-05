Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Kargı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atması otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza Samsun- İstanbul karayolu üzerinde bulunan Beygircioğlu mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tosya istikametinden, Samsun yönüne gitmekte olan H.A. (60) yönetimindeki 41 BM 611 plakalı otomobil, Beygircioğlu Mevkii'ne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafından bulunan çeltik tarlasına uçtu.

Kazayı sürücü H.A. yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan G.A. (57) ve N.A. (81) yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM