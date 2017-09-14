Komşusuyla Tartışıp Cama Yumruk Attı, Tedavi Olmamak İçin Direndi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, komşusuyla tartışıp bina girişindeki cama yumruk atınca kolundan yaralanan 53 yaşındaki Lütfü Yaman, kaldırıldığı hastaneden kaçtı. Polis, Yaman'ı tekrar aynı hastaneye götürdü.



Olay, Müftü Mahallesi Şadan Sönmez Sokak'ta meydana geldi. Lütfü Yaman, aynı apartmanda oturduğu komşusuyla bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra sinirlenip bina girişindeki işyerinin camına yumruk attı. Cam kırılırken Yaman'ın kolunda kesikler oluştu. Yaman, sağlık ekibi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Yaman, tedavi olmadan hastaneden kaçarak tekrar mahallesine döndü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen polis, kolu kanlar içinde olan Yaman'ı güçlükle ikna ederek tekrar çağrılan ambulansa bindirdi. Aynı hastaneye götürülen ve acil serviste "Bırakın beni, öleyim" diye bağıran Yaman'ın koluna, polisler eşliğinde tedavi uygulandı. Kolu sargıya alınan Yaman, hastanede kalmak istemeyince karakola götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Zonguldak