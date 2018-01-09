Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, Koçum Babam Projesi'nin Türkiye'ye mal olduğunu söyledi.

Arslanhan, Yalova Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeni Yaşam Engeliler Derneği iş birliğiyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Salonu'nda düzenlenen "Koçum Babam Engelli Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Koçum Babam Projesi'nin bir annenin engelli çocuğunun bakımıyla tek başına ilgilenirken yaşadığı zorluklardan yola çıkarak başladığını söyledi.

Engelli çocukla yalnızca annenin ilgilenmek zorunda kalmasıyla sürecin kör ve topal kaldığını ifade eden Arslanhan, "Ne yapın edin, bu sürece bir formül bulun, dediler. Biz de oturduk, düşündük, 'Koçum Babam' adını verdiğimiz bu projeyi geliştirdik ve çok büyük de bir ihtiyaçmış. İşin içine girdikçe biz daha iyi öğreniyoruz." diye konuştu.

Arslanhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeye büyük destek verdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yalova Üniversitesi hakikaten bu işin hakkını verdi. Özellikle de Sosyal Hizmet Bölümü. Ben hocaların bir bölümüyle de beraber çalışıyorum. Bu işi sahiplendiler. Koçum Babam Projesi, Türkiye'ye mal olan bir proje artık. Niye Türkiye'ye mal olan? Denizli'de, Soma'da, Kocaeli'nde, yakında Sinop, Akhisar'da başlayacak, hazırlıkları bitti. Derdimiz belli. Belki damdan düşmedik ama damdan düşenin de halini anlamaya başladığımız kanaatindeyim. Niye? Çünkü sorunu bulduk ve tespit ettik. Şimdi çözüm politikası geliştirmeye çalışıyoruz."

"İnşallah bu farkındalık büyür"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de engelli sorununun bütün toplumların sorunu olduğunu belirtti.

Çelebi, bu sorunun çözümünün önce aileden başlaması gerektiğini, sadece dışarıda çözüm aranamayacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu projenin biz engelliler adına hayırlar getireceğine inanıyoruz. Çünkü bu projeye üniversite, bilge adamlar el atmış, bilim kişileri dahil olmuş, inşallah bu farkındalık büyür ve devam eder. Beraber yaşama kültürünü öğrenirsek, Koçum Babam evdeki hanımıyla beraber 'Bu çocuk benim de çocuğumdur' diyerek bu yükü beraber kaldırırsa evdeki yükü hafifletir."

Çalıştaya, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güler Alkan, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Doç. Dr. İsmail Barış ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Remzi Oto da katıldı.