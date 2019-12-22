Kocasinan'da 56 konutun kura çekimi yapıldı

22.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:08

Kayseri'de, Seyrani Kentsel Dönüşüm Alanı'nın 7. etabında yapımı devam eden 56 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak sahipleri yeni evlerinin yerini belirledi.

Kura çekiminde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan kentsel dönüşümün 400 bin metrekare alanda gerçekleştiğini belirtti.

Gayretlerinin gelecek nesiller için daha uygun çevre şartları ve sosyal donatıların olduğu çağdaş bir yaşam alanı oluşturmak olduğunu vurgulayan Çolakayrakdar, "İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı, kendilerini ayrıcalıklı hissedecekleri bir Kocasinan için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA