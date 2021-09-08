Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor

Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı'da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Kocababa Deresi Islah Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Koçarlı'da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Kocababa Deresi Islah Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz Haziran ayı içinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılan Kocababa Deresi'nde, bin 400 metrelik ıslah projesinin ilk etap çalışmalarını kapsayan 900 metrelik alanda kanal dolgu işlemleri tamamlanma noktasına geldi. Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'ın dere ıslahının vatandaşların talepleri dikkate alınarak yapılması doğrultusunda müteahhit firma yetkilileriyle yakın temas ve işbirliğiyle sürdürülen çalışmalarda yıl sonuna doğru büyük mesafe katedilmesi planlanıyor.

"Koçarlı'mız yepyeni bir görünüm kazanacak"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2022 yılı sonuna doğru tamamlanması öngörülen ıslah çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini kaydeden Başkan Kaplan, "Seçim döneminde söz verdiğimiz bir projenin daha hayata geçirilmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Senelerdir mezbelelik görüntüsüne son verilmesi sürekli gündemde olan Kocababa Deresi'nin ıslah çalışmaları tamamlandığında ilçemizin çehresi de yepyeni bir görünüm kazanacak. Şu anda uygulama projesinde hemşerilerimizin de görüşlerini alarak yaptığımız gerekli düzenlemelere bağlı olarak çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Halihazırda mevcut 8 adet yol geçişinin yıkılarak yeniden yapılması için de çalışmalar başladı. Devam eden çalışmalarda iki adet çelik yaya köprüsü de yapılacak. Tüm çalışmaları ilk başladığı günden bu yana yakinen takip ediyoruz. Temennimiz en kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin nefes almasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor
Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor
Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor
Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Çağdaş Atan Çağlar Söyüncü Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 18:03:02. #1.13#

title