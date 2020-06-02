KOCAELİ 'Ölüm rampası'ndaki kazaların önüne sensörle geçilecek
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KOCAELİ 'Ölüm rampası'ndaki kazaların önüne sensörle geçilecek

'Ölüm rampası'ndaki kazaların önüne sensörle geçilecekİZMİT'te sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu ve 'ölüm rampası' olarak da bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla sensör ve Plaka Tanıma Sistemi ile yasaklı araçlar tespit edilecek.

KOCAELİ 'Ölüm rampası'ndaki kazaların önüne sensörle geçilecek
02.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:11

'Ölüm rampası'ndaki kazaların önüne sensörle geçilecek

İZMİT'te sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu ve 'ölüm rampası' olarak da bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla sensör ve Plaka Tanıma Sistemi ile yasaklı araçlar tespit edilecek. Bu sayede bulvarda meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Eğimi nedeniyle ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu ancak buna rağmen yola giren sürücülerin araçlarının frenlerinin boşalması sonucu sık sık kazaların meydana geldiği, halk arasında 'Santral Yokuşu' olarak bilinen Gazenfer Bilge Bulvarı'nda önlemler alındı. Tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bulvarda meydana gelen kazaların önüne geçmek amacıyla rampa girişine lazer sensörler, her şeridi görecek şekilde Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Değişken Mesaj Sistemi (DMS) yerleştirildi.

Bulvarda Umuttepe yönünden gelip, şehir merkezine seyir halinde olan sürücülerin Özçelik Sokak kavşağını geçtikten sonra lazer sensörlerle araçlarının yüksekliklerinin izin verilen gabaride olup olmadığı kontrol edilecek. Lazer sensörlerin hemen arkasına kurulan PTS ile ihlal yapan araçların plakası, geçiş zamanı gibi veriler tespit edilecek. Bu veriler, online olarak veri tabanına kaydedilecek. Aynı zamanda PTS'den sonra kurulan DMS ekranında ihlal yapan araçların plakası yazılarak sonraki çıkış olan Devebağırtan Sokak'tan polis ekiplerince güzergah dışına çıkarılacak.

Sistem uyarıları dikkate almayarak, güzergahı terk etmeyen ihlal yapmış sürücüler, Uygar Sokak kavşağını geçtikten sonra kurulacak ikinci PTS ile tespit edilecek ve elde edilen tüm veriler merkez veri tabanına aktarılarak ihlalin raporlanması sağlanacak.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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