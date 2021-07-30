Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
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Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Temmuz'da örgüt üyelerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmalarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Balçık Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yurt dışına kaçma girişiminde bulunan eski emniyet mensubu 4 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Haberler
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