Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 7 bin 22 ev ziyaret edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 7 bin 22 ev ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal devlet olmanın gereğinin, halkın gönlünü kazanabilmek ve vatandaşın devletle bağını güçlendirmek olduğu belirtildi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün hatırlatıldığı açıklamada, "Gönülden Gönüle, bu düstur ve hedefler doğrultusunda 2004 yılında Valimiz Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'la başlattığı ve her gittiği ilde başarıyla uyguladığı bir projedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, projesinin amacına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Projenin hedefi, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin sıcak ve şefkatli yüzünü yansıtmak, devletimizin sıcak elini hissettirmek ve insanımızın gönlüne girmektir. Yapılan bu ziyaretlerde sadece hal hatır sorulup hediyeler verilerek çıkılmayıp; ailelerin ne eksiği varsa onları tespit edip hayatlarını daha güzel hale getirmek için evlerinde yapılacak tadilattan tutun da her neye ihtiyaçları varsa bunlar karşılanmaktadır.

Böylece toplumun refah seviyesi artırılmakta, devlet ve halk arasındaki bağ güçlendirilmekte, sorunlar yerinde incelenerek kalıcı çözümler üretilmekte, maddi ve manevi sıkıntılar giderilmekte, çocukların ve ailelerin toplumla olan bağı güçlendirmekte, ayrıca devletin şefkatli elinin, varlığının ve desteğinin var olduğunun bilinmesi sağlanarak toplumsal değerlerin varlığı ve yaşatıldığı hissettirilmektedir."

7 bin 22 ev ziyaret edildi

Proje sayesinde vatandaşlarla gönül köprüleri kurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valimiz Seddar Yavuz'un Kocaeli'de göreve başladığı günden bugüne kadar, projedeki en büyük destekçisi olan eşi Selda Yavuz ile talimat ve görevlendirmeleriyle ilimiz genelinde ziyaretler gerçekleştiren vali yardımcılarımızla beraber 1082'si 2021'de olmak üzere toplamda 1456 aile evlerinde ziyaret edilerek gönül köprüleri kurulmuştur.

Proje kapsamında ilçelerimizde de Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla ziyaretler gerçekleştiren kaymakamlarımızla birlikte Kocaeli'de projenin başlangıcından 2021 yılı sonuna kadar, şehit yakını, gazi ve gazi ailesi, engelli, hasta ve yaşlı, öksüz ve yetim çocuklar ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan 7 bin 22 hane ziyaret edilerek acıları paylaşılmış, hal ve hatırları sorulmuş, talepleri varsa bunlar dinlenerek çözülmesi noktasında hassasiyetle gereği yerine getirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu ziyaretlerde iletilen 671 eğitim yardımı, 264 sağlık yardımı, 2 bin 736 maddi yardım, 1654 gıda yardımı, 62 iş yardımı, 562 yaşlı-engelli yardımı, 131 eşya yardım talebi haricinde ziyaretler sırasında tespit edilen konularda da gerekli destek ve yardımlar yapılarak kimsesizlerin kimi olunmuştur."

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

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