Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı
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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'si etkin pişmanlık çerçevesinde 5'i ise sevk edildikleri adliyece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

(İHA) – 'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'si etkin pişmanlık çerçevesinde 5'i ise sevk edildikleri adliyece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'i etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek diğer 5 kişi ise sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Operasyon kapsamında 1 kişinin ise firari olarak arandığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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