Kocaeli'de "change otomobil" operasyonunda 2 kişi yakalandı Kocaeli'de düzenlenen "change otomobil" operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen "change otomobil" operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, araçların çalındıktan sonra Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde "change" yöntemiyle motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliler A.G. ve E.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA