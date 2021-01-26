Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi
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Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi

26.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:24
Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan araçta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İncil ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan araçta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İncil ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yol emniyet ve kontrol uygulaması sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, torpido bölümünde gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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