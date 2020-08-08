KOCAELİ Çocuklar atık malzemelerden kendilerine spor tesisi yaptı
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KOCAELİ Çocuklar atık malzemelerden kendilerine spor tesisi yaptı

Çocuklar atık malzemelerden kendilerine spor tesisi yaptıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde çocuklar, mahallelerindeki boş arsaya topladıkları atık malzemeleri kullanarak, ailelerinin de yardımıyla, kale, pota ve file yaptı.

08.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:27

Çocuklar atık malzemelerden kendilerine spor tesisi yaptı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde çocuklar, mahallelerindeki boş arsaya topladıkları atık malzemeleri kullanarak, ailelerinin de yardımıyla, kale, pota ve file yaptı. Çocuklar artık kendi spor tesislerinde basketbol, futbol ve basketbol oynuyor.

Dilovası Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, pandemi nedeniyle okullara ara verilmesi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadı. EBA TV'den derslerini takip eden ve dönemi tamamlayan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından mahallelerinde spor yapmak istedi. Ailelerinin de desteğini arkasına alan çocuklar, etraftan topladıkları atık tahta, plastik ve demirleri kullanarak, mahalledeki boş arsaya futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı. Babalarının da yardımıyla kale, pota ve fileyi kısa sürede hayata geçiren çocuklar, şimdi öğrencisi oldukları Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'ndan aldıkları toplar ile birbirleriyle oynayarak hem spor yapıyor, hem de gönüllerince eğleniyor.

'BABALARIMIZ ÇOK YARDIMCI OLDULARö

Kale, pota ve fileyi yaparken babalarından yardım aldıklarını söyleyen Emine Karataş, 'Pandemi sürecinde EBA TV'den derslerimizi düzenli bir şekilde dinledik. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için arkadaşlarımızla böyle bir şey planladık. Tahta parçaları vardı. Onları kullandık. Tahta parçaları, ip parçaları kullandık. Boş arazileri düzenledik önce. Bunları yaparken ailelerimiz, özellikle babalarımız çok yardımcı oldular. Hafta sonları işe gitmedikleri zaman bize yardım ettiler. Biz gösterip, planladık. Onlar da yaptıö dedi.

'SPOR TESİSİ GİBİ OLDU BURASIö

Yaptıkları alanın bir spor tesisini andırdığını belirten Yunus Emre Çilek, öZaten pandemi sürecinde bir yere gidemiyoruz. Sonra topladığımız tahta ve plastik parçalarla voleybol, basketbol ve futbol sahaları yaptık. Arkadaşlarım da çok yardımcı oldular. Benim hep futbola bir tutkum vardı. Futbol oynamak isterdim. Arkadaşlarla toplanıp bir futbol sahası yaptık ve oynadık. Çok güzel zaman geçirdik. Spor tesisi gibi oldu burası.ö diye konuştu.

'ARKADAŞLARLA KENDİ ARAMIZDA BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTIKö

Spor aktivitelerinden eksik kalmak istemediklerini ifade eden Bülent Karakaş, 'Sokaklardan tahta parçaları topladık. Arkadaşlarımızdan da yardım aldık. Pandemi sürecinde okullar kapalıyken, spor aktivitelerimizden eksik kalmayalım diye arkadaşlarla kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştıkö ifadelerini kullandı.

KOCAELİ Çocuklar atık malzemelerden kendilerine spor tesisi yaptı

Kaynak: DHA

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