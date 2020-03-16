Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. (4) Bakan Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var." Kaynak: AA Haberin Videosu: Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı"