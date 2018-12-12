Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından "Klasik Fıkıhta Garar ve Günümüzdeki İktisadi İşlemlere Etkisi" Çalıştayı düzenlendi.

SAÜ Rektörlük Senato Salonu'nda 12'ncisi düzenlenen çalıştayda konuşan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İSEFAM tarafından yapılan bu çalıştayların önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Savaşan, İslam ekonomisi ve finansı eğitiminin içeriğinin marjinal kalmaması için önemli bir gayret içerisine girilmesinin gerektiğini dile getirdi.

Bu işin bir ekosistem meselesi olduğunu belirten Savaşan, "Sakarya Üniversitesi de bu ekosistemin oluştuğu üniversitelerden bir tanesi. Belki de Türkiye'de çığır açacak birtakım alana, sahaya yönelik adımlar atılıyor. Bu anlamda İslam İktisadi Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) önemli bir girişim oldu. İnşallah bu anlamda önemli bir mesafe aldıracak bize. Tüm dünyada da maalesef bir gerçek var o da finans domine ediyor her şeyi. Elbette finans ihmal edilemez, önemli bir ağırlığı her zaman olmalı fakat işin lisansı da çok fazla kaçırılmamalı. Bu çalıştaylar serisinin materyal kazandırma, meselelerin enine boyuna irdelenmesi, bu işin tahsilini yapacak ve uygulayacak kişilere belli konularda rehberlik yapacak ve birtakım çıktılar sunma açısından önemi büyük." diye konuştu.

İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, ilk kez tüm sunumların fıkıhçılar tarafından yapılacağını söyledi.

Çalıştayın konusunu fıkıhla daralttıklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Bizim iktisadi dediğimiz alanda İslam'ın getirmiş olduğu esaslı sınırlardan bir tanesi 'Garar' dediğimiz konu. Faiz gibi konularda birçok çalıştay ve sempozyumlar yaptık fakat 'Garar' konusu çok önemli ve esaslı bir noktada olmasına rağmen bu konuyu özel olarak ele alan bir çalıştay yapamadık. Faiz daha önemli bir yasak ama bir belirsizlik içeriyor olması hasebiyle günümüz şartlarında konunun daha fazla ele alınması gerekiyor. Bu konuları günümüz şartlarında ele alarak konuşulmuyor maalesef. Klasik fıkıhtaki 'Garar'ı ve günümüzdeki işlemleri bu ilkeden hareketle nasıl değerlendiririz? Günümüz şartlarında ne tür bir açılım yapılabilir? Belirsizliği ortadan kaldıran birtakım yeni gelişmeler noktasında birçok meselemiz var. Dolayısıyla bu konuyu biraz fıkıhla sınırlamış olduk. Finansçı ve iktisatçı hocalarımızla beraber güzel verimli bir başlangıç yapmak istiyoruz. 'Garar' konusunun topluma katılımına İnşallah vesile oluruz."

Çalıştayda, "Gararın Mali Sözleşmelere Etkisi", "Ekonomide Risk ve Garar", "Türev Piyasalarda Garar" ve "Garar Üzerinde Güncel Tartışmalar" konuları ele alındı.