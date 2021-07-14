KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 47 yıl kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde sokaklar Erdoğan pankartlarıyla donatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 47 yıl kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde sokaklar Erdoğan pankartlarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 47 yıl kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na katılmak için KKTC'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde sokaklar Erdoğan pankartlarıyla donatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti nedeniyle, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve İskele ilçelerinin girişlerine, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de" yazılı pankartlar yerleştirildi.

KKTC ziyareti kapsamında Erdoğan ilk olarak, 19 Temmuz'da, Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğinde, "Şöhretler Karması futbol müsabakasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapacak. Erdoğan'ın, 20 Temmuz'da ise Lefkoşa, Girne ve Mağusa'da çeşitli ziyaretler ve ile açılışlar gerçekleştirecek.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı