KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu himayelerinde Rusya- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dünya gündemine oturmasıyla önemini dünyaya hissettirmiştir." dedi.

Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, daha önce de bu kentte gazetecilerle bir araya geldiğini aktardı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya gündeminde dikkat çektiğini belirten Tatar, "Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu himayelerinde Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dünya gündemine oturmasıyla önemini dünyaya hissettirmiştir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti'ni diplomasi anlamında başarılı olarak anlatmıştır." diye konuştu.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya-Ukrayna savaşında söylemleriyle, mesajlarıyla meseleye bakış açısıyla itibar ve prestij kazandığına dikkati çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak oturumları izlediklerini aktaran Tatar, "Daha da güçlenen bir Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasi anlamındaki başarısı milli davamızın savunulmasında bize de güç vermektedir. Çünkü bu Kıbrıs meselesi devam ediyor. Asırlardan beri devam ediyor. Kıbrıs'taki Türklerin mücadelesi 1571'den beri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile KKTC'nin yeni bir pozisyon oluşturduğuna değinen Tatar, şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık Doğu Akdeniz'in içinde bulunduğu jeostratejik, jeopolitik, ekonomi münhasır bölge, deniz hukuku, mavi vatan ve bütün bunların getirdiği konjonktürle daha da iyi hale gelen Akdeniz'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu ile yeni bir döneme girdiğimizi zaten hep birlikte değerlendiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın açıldığı son bir buçuk yıldan beri salgına rağmen toplam 400 bin kişinin burayı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Salgının yaşanmaması durumunda Kıbrıs'a daha çok turist geleceğini ifade eden Tatar, "Rakamlara baktığımızda salgın nedeniyle Kıbrıs'a gelen turistlerin sayısı yüzde 80 azalmış. Şimdi yavaş yavaş açılmaya başladı. Maraş'a gelenler oranın geçmişini, tarihini orada yaşıyor." diye konuştu.

Tatar, daha sora Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde devam eden 4. Kepez Kitap Fuarı'nı da ziyaret etti.