Kızıltepe su sorunu toplantıda ele alındı
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Kızıltepe su sorunu toplantıda ele alındı

10.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:30
Kızıltepe su sorunu toplantıda ele alındı

Kızıltepe ilçesinin içme suyu sorunu toplantıda ele alındı.

Kızıltepe ilçesinin içme suyu sorunu toplantıda ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü değerlendirme toplantısında kent genelinde planlanan ve devam projeler görüşüldü.

Kızıltepe'nin büyük bir sorunu haline gelen içme suyu şebekesi sorununu ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda Kızıltepe ilçemizin Yeni Mahalle, Cumhuriyet, Koçhisar ve Tepebaşı mahallerinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek sorunlarını gözlemek amacıyla boru hatlarına ilk su basımını ekiplerimiz gerçekleştirdi. Hatlara yapılan ilk su basımında ciddi bir sorunla karşılaşılmadı. İlgili kurumlarla koordineli olarak yürütülen çalışmalarda abonelik gibi teknik konularında tamamlanmasının ardından 4 mahallemizde içme suyu sorunu ortadan kaldıracağız. Bu mahallelerimizde sonra çalışmaları belirlenen program dahilinde mahalle mahalle ilçe genelinde yayarak sürdüreceğiz."

Toplantıya, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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