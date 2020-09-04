Kızıltepe'de asfalt çalışması
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Kızıltepe'de asfalt çalışması

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş talimatları doğrultusunda çalışmaları başlatılan Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Caddesinde beton asfalt dökümü başladı.

Kızıltepe'de asfalt çalışması
04.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:10

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş talimatları doğrultusunda çalışmaları başlatılan Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Caddesinde beton asfalt dökümü başladı.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesinde bulunan Şahkulubey Caddesinde başlatılan yol çalışmaları hızla devam ediyor.

Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen kilit parke yolda parke taşı sökme çalışmalarının ardından yağmur suyu gideri gibi alt yapı çalışmaları yapılan caddede fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirildi ve beton asfalt dökümüne başlandı.

Şahkulubey Caddesine yaklaşık 2 bin ton beton asfalt dökümü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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