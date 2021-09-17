"Kız Kardeşim Projesi" Balıkesir'de gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik eğitim seferberliği başlattı.

Proje kapsamındaki eğitimlerin altıncısı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin katılımıyla Balıkesir'de gerçekleştirildi. Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlatılan eğitim seferberliği kapsamında toplam 10 ilde düzenlenecek bin kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

Program öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Türkiye'nin çok zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ve bu durumu katma değere dönüştürecek projeler geliştirdiklerini söyledi.

Işıkgece, "Kız kardeşim projesi çerçevesinde bu ürünlerin profesyonelce pazarda satılmasıyla alakalı eksik gelen gelişmesi gereken konularda hijyen olsun, gıda güvenliği olsun, etiket mevzuatı olsun finansal oku yazarlık olsun bu ürünlerin pazarlarda değil sosyal medyada üzerinden de satışıyla alakalı biz eğitim vereceğiz iki gün boyunca kız kardeşlerimize." dedi.

İki günlük eğitimlerin sonunda projeye dahil olanlar için bölgeye mentol bir danışman atadıklarını kaydeden Işıkgece, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu proje bizim için çok önemli. Neden? Bir, sürdürülebilir tarım için, iki kırsal kalkınma için, üç biyoçeşitlilik için, dört buradaki bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için. Kadınlarımızın elinin para görmesi için, bu değerleri gün yüzüne çıkartmak için son derece önemli bir proje dolayısıyla kız kardeşlerimizi bırakmayacağız takip edeceğiz, gittikleri yolda hep arkalarında olacağız. Daha sonra özel fuarlarla ilgili bu ürünleri dünyaya tanıtma ve dağıtmayla ilgili faaliyetlerde bulunacağız satın almacılarla buluşturacağız ürünlerimizi ve nihayetinde bu ilimiz olduğunda, bu ilimiz kendi kendine ayakları üzerinde burabildiğinde başka bir ilimize kız kardeşlik yapacak. Dolayısıyla kız kardeşlik dalga dalga Türkiye'ye yayılmış olacak ve bu yerel değerlere sahip çıkmış olacağız hep beraber. Balıkesir bu değerler anlamında çok anlamlı bir şehir."

Projenin uygulandığı daha önceki 5 ilden olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyen Işıkgece, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Bakan Pakdemirli ile İzmir'de düzenlenecek etkinlikte kadınların ürünlerini alıcılarla buluşturacaklarını ifade etti.

Işıkgece, daha sonra eğitimlerin verileceği Balıkesir Tarım il Müdürlüğü bahçesinde kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin açtığı tezgahlardaki yerel ürünleri inceledi.

Balıkesir Tarım İl Müdürlüğünde düzenlenen programa Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, kurum müdürleri, kadın kooperatifleri üyeler ile kadın girişimciler katıldı.

Kız Kardeşim Projesi hakkında

Coca-Cola Vakfının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile 2015 yılından bu yana devam ettirdiği Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje, Türkiye'de 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, on ilde bin kadın girişimciye, müşteri ilişkileri ve satış, ürün sunum ve pazarlama teknikleri, gıda güvenliği ile lojistik, finansal okuryazarlık, sosyal medya ve internet reklamcılığı, etiketleme mevzuatı, gibi konu başlıkları ile eğitimler verilmesi hedefleniyor.