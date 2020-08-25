Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı
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Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı

Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtıADIYAMAN'da, hayata atılmak için lise eğitimini yarıda bırakan seyyar su satıcısı Yakup Tosun (36), önce sigara içmeyi bıraktı, ardından biriktirdiği parayla kentte öğrencilerin ücretsiz faydalanması için özel kütüphane açtı.

25.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:59

Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı

ADIYAMAN'da, hayata atılmak için lise eğitimini yarıda bırakan seyyar su satıcısı Yakup Tosun (36), önce sigara içmeyi bıraktı, ardından biriktirdiği parayla kentte öğrencilerin ücretsiz faydalanması için özel kütüphane açtı. İçinde 5 bine yakın kitap bulunan ve ücretsiz yararlanılabilen kütüphanede gönüllü öğretmenler tarafından da dersler veriliyor.

Adıyaman'da Yakup Tosun, hayata atılmak için lise eğitimini yarıda bıraktı. Çeşitli sektörlerde çalışan ve 2011 yılından itibaren su ve tüp gaz bayiliği yapmaya başlayan Yakup Tosun, kitap okuma alışkanlığını bırakmadı. Evinde okuduğu yaklaşık 3 bin kitap bulunan Tosun, gençlerin kendisi gibi eğitimini yarıda bırakmaması için kütüphane açma hayali kurdu.

HAYALİ İÇİN SİGARAYI BIRAKTI

Günde 3 paket sigara içen Yakup Tosun, kütüphane hayalini kurmak için geçen yıl sigarayı bırakma kararı aldı. Sigarayı bırakan ancak her gün sigara için harcadığı parayı biriktiren Tosun, 7 ay sonunda biriktirdiği parayla 2019 yılı Aralık ayında Turgut Reis Mahallesi'nde 250 metrekare bir dükkan kiraladı. Aldığı masa ve sandalyeler ile içerisini 50 öğrencinin aynı anda bulunabileceği şekilde tasarlayan Tosun, daha sonra evinde ve yeni aldığı kitaplar ile 5 bin kitabın bulunduğu kütüphanesini kurdu. Tosun, öğrencilerin ve kitap okumak isteyenlerin ücretsiz yararlandığı kütüphaneye gelenlere çay ve kahve servisi de yapmaya başladı. Yaptığı kitap satışları ile 'Hayathanem' adını verdiği kütüphanenin kira ve ikram giderlerini karşılayan Tosun'a öğretmenlerden de destek geldi. Gönüllü öğretmenler, kütüphaneye gelen öğrencilere branşları doğrultusunda ücretsiz dersler vererek eğitimlerine katkı sunmaya başladı.

Eğitimini bırakarak iş hayatına atılmasının kitap okuma alışkanlığını kaybettirmediğini belirten Yakup Tosun, "2010 yılında yaptığım iş nedeniyle iflas ettim. Bu süreçte bana insanların bakış açısı değişti. Ben de o süreçte daha çok kitaplara sığındım" dedi.

'ÖĞRENCİLERE GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERİMİZ DE DERS VERİYOR'

Eğitimini yarıda bıraktıktan sonra tek hayalinin kütüphane kurmak olduğunu anlatan Tosun, "20 yıllık hayalim olan kütüphaneyi kurmak için gerekli finansı sağlamak adına sigarayı bıraktım. Bu sayede yaptığım birikimle kütüphaneyi kurdum. Kütüphaneyi ilk kurduğumuz zaman öğrenci talebinin çok olmayacağını düşündüm. Kütüphanenin kendini finanse edebilmesi için kitap satışı yapıyorum. Öğrencilere gönüllü öğretmenlerimiz de ders veriyor. Şu anda oldukça mutluyum. İsteyen burada ders çalışıyor, isteyen kitap okuyor. Ben de gün boyu çalışıp, akşam gelip burada kitap okuyarak günün stresini atıyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Pandemi sürecinde kütüphaneye gelerek ders çalıştığını ve kitap okuduğunu bunun için de mutlu olduğunu anlatan lise öğrencisi Enise Yücetürk, "Buraya ilk geldiğim zaman dikkatimi çeken ortamın temizliği ve sosyal mesafeye uyularak kurallara göre oturulması oldu. Pandemi sürecinde evde ders çalışma olanağım olmadı. Burada bu şansı bulmuş olmak beni çok mutlu etti" dedi.

Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı

Kaynak: DHA

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