Son dakika haber! Kısıtlamada kumar oynatan iş yerine polis baskını

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de iki iş yerine operasyon düzenleyen polis, 17 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 65 bin 911 TL, kumar oynayan 13 şahsa ise 18 bin 704 TL olmak üzere toplam 84 bin 615 TL idari para cezası kesti.

Küçükçekmece'de iki iş yerine operasyon düzenleyen polis, 17 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 65 bin 911 TL, kumar oynayan 13 şahsa ise 18 bin 704 TL olmak üzere toplam 84 bin 615 TL idari para cezası kesti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde yapılan kontrollerde içeride 5 şahsın bulunduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiğini belirledi. Ayrıca saat 22.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi'nde daha önceden ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için mühürlendiği tespit edilen bir işyerinde yapılan kontrollerde de içerde 14 şahsın bulunduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynamada kullanılan 370 adet pul olduğu tespit edildi. Her iki işyerinde bulunan toplam 17 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 65 bin 911 TL, kumar oynayan 13 şahsa ise 18 bin 704 TL olmak üzere toplam 84 bin 615 TL idari para cezası uygulandı. Tevfikbey Mahallesi'ndeki işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İşyeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı