Kısıtlama sonrası tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu

Sivas'ta saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta içerisinde yayınladığı yeni Covid-19 genelgesi Sivas'ta uygulanmaya başladı. Tedbirler kapsamında saat 20.00 itibariyle il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın ilk saatleriyle birlikte tarihi kent meydanı sessizliğe gömüldü. Açık hava müzesini andıran Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası, Kale Camisi ve tarihi Valilik binasının bulunduğu kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kent meydanının havadan çekilen görüntüsü ise mest etti. Öte yandan kısıtlamaya saatler kala kent meydanının kalabalık olduğu da görüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı