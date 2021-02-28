Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı
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Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı

28.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:51
Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı

Kayseri'de kış sporları tutkunları, Red Bull Athlete Zone ile kıyasıya yarışma fırsatı buldu.

Kayseri'de kış sporları tutkunları, Red Bull Athlete Zone ile kıyasıya yarışma fırsatı buldu. Sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı, atölye çalışmalarının da düzenlendiği organizasyonda yaklaşık 50 kişi birincilik için mücadele etti.

Türkiye'deki kayak ve snowboard tutkunları, Red Bull Athlete Zone ile Kartalkaya ve Erciyes'te kıyasıya yarışmanın heyecanını yaşamaya devam ediyor. 5 hafta sürecek, eğlenceli anların ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı organizasyonda sıradaki durak Kayseri'ydi. Sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı organizasyonda atölye çalışmalarının ardından yaklaşık 50 snowboard tutkunu Erciyes Kayak Merkezi Magna Apex önünde birincilik için kaydı.Serbest stil snowboard mücadelesinin yaşandığı Kayseri'de birincilik Batuhan Damızlık'ın olurken podyumu tamamlayan diğer isimler ise Metecan Coşkunçay ve Emre Gürger'di. Red Bull Athlete Zone etkinliği için detaylı bilginin RedBull.com/athletezone adresinde olduğu kaydedildi.

Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı
Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı
Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı
Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı
Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı
Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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