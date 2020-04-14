Kırşehir'den aldıkları kepçeyi İstanbul'da yurt dışına satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı Kırşehir'den çalınan kepçeyi İstanbul üzerinden yurt dışına satmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir'den çalınan kepçeyi İstanbul üzerinden yurt dışına satmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki merkez Özbağ beldesinde elektrik hattı döşenmesinde kullanılan taşeron bir firmaya ait kepçenin çalındığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyerek çalışmayı genişleten ekipler, yaklaşık 320 saatlik görüntü incelemesinin ardından üç kişi tarafından çalınan kepçenin önce Ankara'ya oradan da nakliye tırı ile İstanbul'a götürüldüğünü belirledi.

Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelilerin kimliklerini belirleyen Kırşehir polisi, zanlılardan M.K'yi Ankara'da, S.İ'yi İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınarak Kırşehir'e getirilen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Firari İ.Z'nin aranmasına devam ediliyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek kepçeyi teslim alan taşeron firmanın temsilcisi Özkan Göktaş, AA muhabirine, Özbağ beldesinde elektrik hattı döşemek için kullandıkları iş makinesinin 5 Nisan'da çalındığını söyledi.

Kısa sürede iş makinesini bularak teslim eden polis ekiplerine teşekkür eden Göktaş, "Ellerinden gelen bütün özveriyi gösterdiler. Olayın başladığı ve bittiği noktaya kadar teknik çalışmalar yaptılar. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin liralık kepçeyi bulup getirdiler. Kendilerine minnettarız. Kepçeyi buradan aldıktan sonra sürerek Ankara'ya kadar götürmüşler. İstanbul'a başka birine satmışlar. Nakliye ile İstanbul'a kadar götürmüşler. Yurt dışına götürülecekken ekipler bulup teslim ettiler." dedi.

Kaynak: AA