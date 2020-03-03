Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'dan jandarmaya taziye ziyareti
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran'a taziye ziyaretinde bulundu.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran'a taziye ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, ziyaretinde, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.
Bahar Kalkanı Harekatı'nın önemine işaret eden Ekicioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı bir şekilde harekatı tamamlayacağına inandığını vurguladı.
Ekicioğlu'nun ziyaretine Kırşehir Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti.
Kaynak: AA