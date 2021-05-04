Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor
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Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor

Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde korona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde, sanayi kenti Aliağa'nın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar kısıtlamaya büyük oradan riayet ediyor.

Ülke genelinde korona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde, sanayi kenti Aliağa'nın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar kısıtlamaya büyük oradan riayet ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleriyle ekonomiye de katkı sağlıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, pandemiyle mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanma kurallarına büyük oranda riayet etti. Kırsal mahallerdeki meydanlar ve sokakların kapanmayla boş olduğu gözlendi.

Bu dönemde kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar, tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine ise devam ediyor. 'Çiftçi Belgesi' olan üreticiler; bağ, bahçe ve bostan işleriyle uğraşarak tarımsal üretimini sürdürüyor, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise ekonomiye katkıda bulunuyor.

Karakuzu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yamaner ile Güzelhisar mahallesi Muhtarı Sehavet Kandemir, mahalle sakinlerin bilinçli hareket ederek kurallara riayet ettiklerini ve sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Öte yandan, denetimlerini sıklaştıran Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol ediyor. Jandarma ekipleri, Karakuzu Mahallesi'nde bulunan kontrol noktasından, Manisa ilinden Aliağa ilçesine geçiş yapmak isteyen sürücülere ve araçta bulunan yolculara kimlik kontrolü yapıyor, nereden geldiklerini ve izin belgelerini sorguluyor. - İZMİR

Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor
Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor
Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor
Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor
Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor
Kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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