Kırklareli'nin Kurudere köyündeki karantina kaldırıldı Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina, sona erdi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina, sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, köyde Kovid-19 pozitif tanısı konulan vatandaşların tedavilerinin tamamlandığı, yeni semptomların da ortaya çıkmadığı belirtildi.

Vakaların hemen sonrasında köyde filyasyon çalışmalarının etkin şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 gün uzatılan karantina süresinin sona erdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın riskinin kontrol altında tutulması ve son olarak vatandaşlarımızın sosyal mesafe ile sosyal izolasyon konularında gerekli hassasiyeti gösterdiklerinin gözlenmesi sonucunda 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir."

Kurudere köyü 6 Nisan'da 14 gün karantinaya alınmış, yeni vakanın tespit edilmesi üzerine 20 Nisan'da karantina süresi 7 gün uzatılmıştı.

Kaynak: AA