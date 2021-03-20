Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kırklareli Temsilciliği iş birliği ile yürütülen "Uzaktan da Olsa Lüleburgaz Bağımız Hiç Kopmasın" projesi kapsamında "Kovid-19 ile Başa Çıkma Müdahale Programı" başlatılacak.

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kırklareli Temsilciliği iş birliği ile yürütülen "Uzaktan da Olsa Lüleburgaz Bağımız Hiç Kopmasın" projesi kapsamında "Kovid-19 ile Başa Çıkma Müdahale Programı" başlatılacak.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, yazılı açıklamasında ilçedeki okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin salgın hastalık döneminin olumsuz etkileriyle başa çıkmalarına destek sunmak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Çalışmanın Yıldız Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz koordinatörlüğünde 5 psikolojik danışman tarafından hazırlandığını bildiren Erdem, pilot uygulama için bir ilkokul, bir ortaokul, bir lise ve bir özel eğitim okulu seçildiğini ifade etti.

İl Müftüsü Yığman'dan Ensar Vakfı'na ziyaret

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi'ni ziyaret etti.

Ensar Vakfı Şube Başkanı Eyyup Sabri Erdem, Yığman'a vakıf faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Erdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ensar Vakfı'nın çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen