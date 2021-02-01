Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

01.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:34
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerle bir araya geldi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerle bir araya geldi.

Aksoy, Geçitağzı köyünde muhtarlık binasında üreticilerin istek ve sıkıntılarını dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.

Üreticilerin istek ve sıkıntılarını çözmek için çalıştıklarını anlatan Aksoy, bakanlık olarak üretimin artması için her alanda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

KTSO Başkanı Ilık'tan ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ticaret Bakanı Danışmanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etti.

KTSO'dan yapılan açıklamada, Ilık ile Mercan'ın yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ilık'ın Ankara'daki ziyaretlerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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