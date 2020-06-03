Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden kısa kısa
03.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:23

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ve alınan tedbirler görüşüldü.

Normalleşme sürecinin uygulanması kapsamında Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların genelgelerinin uygulandığını ifade eden Vali Bilgin, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.

Vali Bilgin, Kovid-19'un asla hafife alınacak bir salgın olmadığını kaydetti.

KLÜ Genel Sekreteri Şimşek'e ziyaret

Memur-Sen Kırklareli İl Temsilcisi Selahattin Karanfiler, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Genel Sekreterliği görevine getirilen Ahmet Şimşek'i ziyaret etti.

Şimşek'e görevinde başarılar dileyen Karanfiler, KLÜ'nin gerçekleştirmiş olduğu projelerle her geçen gün daha fazla büyüdüğünü ve şehre önemli katkılar sağladığını söyledi.

Şimşek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite olarak daha fazla projeler üretip, topluma fayda sağlayacaklarını kaydetti.

Vali Bilgin ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin ilk olarak Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'yı ziyaret ederek, pandemi sürecindeki tedbirler ve ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret eden Bilgin, personele başarı belgelerini verdi.

Bilgin, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ve 8 derslikli anaokulunda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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