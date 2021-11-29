Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 de kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 de kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanı büyümesiyle kavgaya dönüşen harbede de kurşunlar, Seymen Dalbastı (16) ile yanında bulunan 2 arkadaşına isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dalbastı ve 2 arkadaşı 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Seymen Dalbastı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı araştırmada kavgaya karıştığı tespit edilen M.G., M.U. ve B.G.'yi gözaltına aldı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(Hüseyin Çanlı/ İHA)

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