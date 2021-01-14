KIRKLARELİ - Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KIRKLARELİ - Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

14.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:14

Kırklareli'nde sığınmacıları taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde sığınmacıları taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Ş. idaresindeki sığınmacıları taşıyan 34 HV 4635 plakalı midibüs, TEM Otoyolu'nda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Kazada, 1 sığınmacı olay yerinde hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Aralarında sürücü Şükrü Ş'nin de bulunduğu yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KIRKLARELİ - Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
KIRKLARELİ - Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
KIRKLARELİ - Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
KIRKLARELİ - Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ziya Selçuk Hulusi Akar Fikri Sağlar
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRKLARELİ - Sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:14:25. #1.15#
title