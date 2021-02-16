Kırklareli'nde sağlık kompleksi inşa edilecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sağlık kompleksi inşa edileceğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık kompleksi ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek, bu hizmetlere ulaşımın kolaylaşacağını belirtti.

Sağlık kompleksinin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Bilgin, kompleksin yaklaşık 17 bin metrekare alan üzerine kurulacağını kaydetti.

Bilgin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kompleks içerisinde 6 hekimli aile sağlığı merkezi, 112 Acil Sağlık hizmetleri birimi, halk sağlığı laboratuvarı, toplum sağlığı merkezi, idari hizmet binası, konferans salonu, personel ve destek hizmetleri, kreş ve toplum ruh sağlığı merkezi binaları bulunacak. Bu önemli yatırımı ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, milletvekilimiz Selahattin Minsolmaz'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran