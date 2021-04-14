Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
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Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde öğle saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre hava sıcaklığının 14 derece olduğu Kırklareli'nde yağışın yarın da etkili olması bekleniyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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