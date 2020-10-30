Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
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Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

30.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:52
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yılmaz Mahallesi'nde bir apartman için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

Karantinaya uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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