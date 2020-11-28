Kırklareli'nde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Kırklareli'nde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

28.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:25
Kırklareli'nde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demir Hattı Caddesi'nde E.A. ile E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. bıçakla E.A'yı yaraladı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.A'yı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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