Kırklareli'nde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demir Hattı Caddesi'nde E.A. ile E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. bıçakla E.A'yı yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.A'yı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen