Kırklareli'nde 43 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 43 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan dört ayrı grubu tespit etti.



Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 43 kişi yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.