Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi Tatlıpınar köyü ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Afganistan ve Fas uyruklu 13 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerden 4'ü, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

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