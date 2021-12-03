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Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi.

Engellileri kendilerinden ve toplumun birer parçası olarak gördüklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Devletimiz özellikle son 20 yılda çok önemli çalışmalar yaptı. Bu kapsamda merkezler açıldı. Devletin görevlerinin yanında toplumun da görevlerinin olduğunu değerlendiriyorum. Engelliyi toplumun içerisinde normalleştirmeliyiz. Bunu da hep birlikte yapacağız. Yeter ki engeller kalpte olmasın." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak da engellilerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek, devlet olarak son yıllarda ciddi iş ve işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Engelli bireylerin çeşitli gösterileri ve müzik dinletisinin yer aldığı programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve engellilerin aileleri katıldı.

Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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