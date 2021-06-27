Kiraz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
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Kiraz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Kiraz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye İlçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Nif Mahallesi Karanfilli yayları Sarıcalar mevkiinde Recep Demir (74 kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Demir'in düştüğünü gören yakınlarının 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ekibi ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalede, Demir'in hayatını kaybettiği belirledi. Demir'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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